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Педиатр Зайниддинова назвала признаки «немой» пневмонии у детей

По словам врача, заболевание иногда может протекать без явных симптомов, из-за чего родители могут подумать, что ребенок просто не хочет идти в школу.
Алексей Курильченко 2024-10-10 10:49:48
© Фото: IMAGO Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Заболевание пневмонией иногда может протекать без явных признаков - так называемая «немая» пневмония. Из-за этого люди не всегда своевременно обращаются к врачу. Особенно опасно это заболевание для детей. Об этом «Звезде» рассказала врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

«Под этим названием имеют в виду пневмонию, которая идет без яркой, характерной симптоматики. Нас учили, что для пневмонии характерны определенные признаки - температурный подъем, астенизация, нарушение полноценного дыхания. Пневмонию слышно ухом, даже если нет возможности сделать рентген. Но на практике мы видим больше число атипичных картин давно знакомых заболеваний», - рассказала педиатр.

Для диагностирования «немой» пневмонии от медика требуется клиническое мышление и профессионализм. От пациента же требуется полная откровенность - они должны сообщать врачу обо всех симптомах. В работе с детьми это может вызвать сложности, так как при жалобах родители иногда думают, что их ребенок просто не хочет идти в школу.

«Когда они начинают жаловаться, что плохо себя чувствуют, что им дискомфортно, что в груди ощущается давление, сжатие, нарушение дыхания, иногда появляется раздраженный кашель. Родители думают, что ребенок просто не хочет идти в школу, и не всегда обращаются за медицинской помощью», - рассказала Зайниддинова.

Педиатр призвала медиков внимательнее консультировать пациентов, а родителей - доверять детям и при необходимости обращаться к врачу.

Отметим, что в начале октября в России стали массово фиксироваться вспышки заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и гриппом. Заболевания иногда осложняются пневмонией. Так, в Екатеринбурге из-за вспышки неизвестной формы этого заболевания закрывали на карантин школы.

#здоровье #наш эксклюзив #пневмония #педиатр #немая пневмония
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