В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки неизвестной пневмонии

Школу в Екатеринбурге временно закрыли на карантин из-за вспышки неизвестной пневмонии. Об этом пишет издание Life.

Отмечается, что более 2 500 учеников переведено на дистанционное обучение.

Заболевание зафиксировали в школе №16 в Академическом районе города. У 13-ти учеников из 12-ти разных классов выявили пневмонию неустановленной этиологии.

Вся школа переведена на дистант до 23 сентября. Сообщается, что это единственный случай в Екатеринбурге. В других учебных заведениях этого заболевания не зафиксировано.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по каждому из фактов заболевания проведены противоэпидемические мероприятия. На данный момент проводится эпидемрасследование.