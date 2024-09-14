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В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки неизвестной пневмонии

Более 2,5 тысячи учеников переведены на дистанционное обучение.
Игнат Далакян 2024-09-14 16:18:35
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Школу в Екатеринбурге временно закрыли на карантин из-за вспышки неизвестной пневмонии. Об этом пишет издание Life.

Отмечается, что более 2 500 учеников переведено на дистанционное обучение.

Заболевание зафиксировали в школе №16 в Академическом районе города. У 13-ти учеников из 12-ти разных классов выявили пневмонию неустановленной этиологии.

Вся школа переведена на дистант до 23 сентября. Сообщается, что это единственный случай в Екатеринбурге. В других учебных заведениях этого заболевания не зафиксировано.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по каждому из фактов заболевания проведены противоэпидемические мероприятия. На данный момент проводится эпидемрасследование.

#в стране и мире #школа #дети #Екатеринбург #дистанционное обучение #пневмония #заболевшие
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