Сезон вирусов: врачи объяснили, как спастись от ОРВИ и нового COVID-19

Во многих регионах России массово фиксируются вспышки заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и гриппом. В Челябинской области закрыли 19 школ на карантин.

«Начали заболевать по одному - два, под конец до десяти человек доходило . Чаще всего повышенная температура, насморк, слабость, головная боль», - рассказала учительница русского языка и литературы Образовательного центра №5 Любовь Аникина в разговоре со «Звездой».

Помимо самой заболеваемости коронавирусом, также есть ряд смертельно опасных осложнений и последствий болезни. В частности, это может быть пневмония, энцефалиты, менингиты и миокардиты.

«Когда человек оклемается от ковида, у него может присоединяться любая вирусная инфекция, в том числе и грипп. Сначала один снижает иммунитет, потом присоединяется второй, и тогда получаются и осложнения, и неблагоприятные исходы», - объяснил доктор медицинских наук, вакцинолог Михаил Костинов.

Для избежания летальных исходов и осложенеий врачи рекомендуют вакцинироваться. Врач-терапевт поликлиники №62 Алексей Амелин рассказал, что иммунитету нужно около двух недель для выработки антител, поэтому следуют заранее позаботиться о своем здоровье.

Сделать прививку от гриппа и вакцинацию можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Специальной подготовки и предварительной записи не требуется, важно иметь при себе паспорт и медицинский полис.

В первую очередь следует привиться группе риска: пожилым людям, имеющим хроническими болезнями, детям и беременным женщинам.

Мобильные пункты работают по будням с 8 утра и до 8 вечера, а также по выходным - в субботу с 9 до 18 часов и в воскресенье с 9 до 16 часов. Прививку можно будет сделать до 31 октября.