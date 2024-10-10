Дурова с Вавиловой запечатлели в парижском кафе

Бизнесмена Павла Дурова заметили в компании с девушкой Юлией Вавиловой в одном из кафе Парижа. Снимок пары опубликовало агентство Life.

В момент снимка Дуров и Вавилова продолжали беседу после трапезы. Отмечается, что на столике перед ними стоит три подноса с тарелками, а также бутылка воды.

Это не первый случай, когда основатель Telegram появляется на публике со своей спутницей. Так, 1 сентября в Сети появился снимок пары, гуляющей по Елисейским Полям.

Ранее бизнесмен рассказал, что Вавилова потеряла ребенка из-за стресса и на фоне травли в Интернете после его задержания во Франции.

Напомним, что 24 августа основателя мессенджера задержали в аэропорту во Франции. Ему и его брату Николаю инкриминируют отказ в сотрудничестве в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере. На суде 28 августа Павла оставили под надзором и изъяли на время расследования все паспорта. Кроме того, он должен будет внести залог в размере пяти миллионов евро и лишен возможности покидать территорию Франции.