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Дуров рассказал о последствиях кибертравли его спутницы после задержания

Два дня назад Павел Дуров узнал о том, что его спутница Юлия Вавилова потеряла ребенка, о ее беременности ему сообщил адвокат в перерывах между допросами.
Елизавета Кондрикова 2024-10-06 18:48:14
© Фото: mejulivavilovaa, Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что его спутница Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса и на фоне травли в Интернете после его задержания во Франции. О случившемся Дуров узнал два дня назад.

«Юлия была стойкой. Но, в отличие от меня, она не привыкла к давлению. Она не создана для войны. Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за ее беременностью. У меня был 12-часовой рабочий день, когда Юлия прислала мне сообщение из кабинета врача. Я сразу понял, что случилось», - написал Дуров в своем Telegram-канале.

О том, что Юлия беременна, Павел также узнал во Франции - ему сообщил адвокат во время допросов. По его словам, французская полиция не знала, как передать ему эту новость.

Он добавил, что его спутница столкнулась с давлением в Сети после новостей об аресте основателя мессенджера. В частности, ее прозвали «агентом Моссада» и обвинили в том, что арест Дурова произошел из-за ее постов в соцсетях. При этом кибертравля со временем только усилилась.

Напомним, задержание Павла Дурова произошло 24 августа в пригороде Парижа. Его обвиняют в отказе сотрудничать с французскими властями в отношении материалов, публикуемых на его платформе.

Сам Дуров же признался, что социальная сеть выдает IP-адреса и телефонные номера преступников по запросу властей с 2018 года.

#Франция #Telegram #беременность #мессенджер #павел дуров #кибер-травля
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