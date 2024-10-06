Дуров рассказал о последствиях кибертравли его спутницы после задержания

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что его спутница Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса и на фоне травли в Интернете после его задержания во Франции. О случившемся Дуров узнал два дня назад.

«Юлия была стойкой. Но, в отличие от меня, она не привыкла к давлению. Она не создана для войны. Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за ее беременностью. У меня был 12-часовой рабочий день, когда Юлия прислала мне сообщение из кабинета врача. Я сразу понял, что случилось», - написал Дуров в своем Telegram-канале.

О том, что Юлия беременна, Павел также узнал во Франции - ему сообщил адвокат во время допросов. По его словам, французская полиция не знала, как передать ему эту новость.

Он добавил, что его спутница столкнулась с давлением в Сети после новостей об аресте основателя мессенджера. В частности, ее прозвали «агентом Моссада» и обвинили в том, что арест Дурова произошел из-за ее постов в соцсетях. При этом кибертравля со временем только усилилась.

Напомним, задержание Павла Дурова произошло 24 августа в пригороде Парижа. Его обвиняют в отказе сотрудничать с французскими властями в отношении материалов, публикуемых на его платформе.

Сам Дуров же признался, что социальная сеть выдает IP-адреса и телефонные номера преступников по запросу властей с 2018 года.