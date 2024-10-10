Лавров прибыл в Лаос на Восточноазиатский саммит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. В столице Вьентьяне он примет участие в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС).

«Звезда» показала, как глава российского МИД спускается по трапу самолета, у которого его приветствовал посол Владимир Калинин и другие лица. Принимающая сторона преподнесла Лаврову большой букет цветов.

На пятницу, 11 октября, запланировано выступление министра в рамках саммита. Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства РФ проведет несколько двусторонних встреч.

В конце июля сообщалось о визите Лаврова в Лаос, который был связан с заседаниями глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

ВАС проводится ежегодно в привязке к встречам АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Россия участвует в Восточноазиатском саммите с 2011 года.