МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров прибыл в Лаос на Восточноазиатский саммит

Лавров прибыл в Лаос на Восточноазиатский саммит, его выступление запланировано на пятницу, 11 октября.
Марина Крижановская 2024-10-10 05:25:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. В столице Вьентьяне он примет участие в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС).

«Звезда» показала, как глава российского МИД спускается по трапу самолета, у которого его приветствовал посол Владимир Калинин и другие лица. Принимающая сторона преподнесла Лаврову большой букет цветов.

На пятницу, 11 октября, запланировано выступление министра в рамках саммита. Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства РФ проведет несколько двусторонних встреч.

В конце июля сообщалось о визите Лаврова в Лаос, который был связан с заседаниями глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

ВАС проводится ежегодно в привязке к встречам АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Россия участвует в Восточноазиатском саммите с 2011 года. 

#Сергей Лавров #Лаос #МИД РФ #прибытие #Восточноазиатский саммит (ВАС)
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 