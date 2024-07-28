Лавров встретился с главой МИД и премьером Малайзии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном и премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, сообщили в МИД РФ.

Накануне самолет Лаврова приземлился в аэропорту Куала-Лумпура. Его визит в Малайзию до этого не анонсировался.

Перед началом переговоров глава МИД России отметил, что уже был в этой стране, но очень давно - около 10 лет назад.

До этого российский министр посетил Лаос. Визит Лаврова в эту страну был связан с заседаниями глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Во Вьетняне глава МИД России провел двусторонние встречи с коллегами из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а также с руководителями внешнеполитических ведомств Китая и Турции.