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Лавров встретился с главой МИД и премьером Малайзии

Владимир Рубанов 2024-07-28 06:23:22
© Фото: МИД РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном и премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, сообщили в МИД РФ.

Накануне самолет Лаврова приземлился в аэропорту Куала-Лумпура. Его визит в Малайзию до этого не анонсировался.

Перед началом переговоров глава МИД России отметил, что уже был в этой стране, но очень давно - около 10 лет назад.

До этого российский министр посетил Лаос. Визит Лаврова в эту страну был связан с заседаниями глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Во Вьетняне глава МИД России провел двусторонние встречи с коллегами из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а также с руководителями внешнеполитических ведомств Китая и Турции.

#малайзия #Сергей Лавров #Лаос #переговоры #Визит #асеан #Куала-Лумпур
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