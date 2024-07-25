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Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях АСЕАН

Глава МИД примет участие в совещаниях Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.
Владимир Рубанов 2024-07-25 06:16:43
© Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Лаос. Там он примет участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Самолет главы МИД РФ приземлился в аэропорту столицы страны Вьентьяна.

Это рабочий визит Лаврова. Совещания с участием российского министра пройдут в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства России намерен донести до коллег свои оценки региональной ситуации, в том числе об усилении конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию региона, а также деятельность НАТО в регионе и расширение сети блоковых механизмов.

Кроме того, Лавров проведет на полях мероприятий АСЕАН большое количество двусторонних встреч.

#Сергей Лавров #НАТО #Лаос #МИД РФ #Азиатско-Тихоокеанский регион #асеан #рабочий визит #Россия-АСЕАН #Восточноазиатский саммит (ВАС)
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