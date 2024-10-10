Израиль атаковал иранский завод Saba в сирийской провинции Хомс

Истребители военно-воздушных сил Израиля атаковали иранский завод в сирийском городе Хесья в провинции Хомс.
Речь идет о машиностроительном завод SABA в индустриальном городе. Об атаке на объект промышленности сообщил РИА Новости директор индустриального города Хесья Амер Халиль.
«Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья», - заявил собеседник агентства.
Вместе с этим он уточнил, что воздушные атаки не прекращаются.
Напомним, что 1 октября Израиль объявил о готовности воевать не только в секторе Газа и Ливане, но и «на других аренах». В тот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил о начатых ограниченных, локальных и целенаправленных рейдах против объектов «Хезболлы» в приграничном районе на юге Ливана.
Сирия также является постоянным объектом израильских бомбардировок. Один из последних ударов пришелся по жилому многоэтажному зданию в центре Дамаска. Дом находился в квартале Мезза, почти в одном километре от посольства Ирана в арабской республике.
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