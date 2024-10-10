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Израиль атаковал иранский завод Saba в сирийской провинции Хомс

В индустриальном городе Хесья в сирийской провинции Хомс под обстрелы Израиля попал иранский машиностроительный завод Saba.
Марина Крижановская 2024-10-10 02:48:33
© Фото: Stringer XinHua Globallookpress

Истребители военно-воздушных сил Израиля атаковали иранский завод в сирийском городе Хесья в провинции Хомс.

Речь идет о машиностроительном завод SABA в индустриальном городе. Об атаке на объект промышленности сообщил РИА Новости директор индустриального города Хесья Амер Халиль.

«Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод Saba в индустриальном городе Хесья», - заявил собеседник агентства.

Вместе с этим он уточнил, что воздушные атаки не прекращаются.

Напомним, что 1 октября Израиль объявил о готовности воевать не только в секторе Газа и Ливане, но и «на других аренах». В тот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил о начатых ограниченных, локальных и целенаправленных рейдах против объектов «Хезболлы» в приграничном районе на юге Ливана.

Сирия также является постоянным объектом израильских бомбардировок. Один из последних ударов пришелся по жилому многоэтажному зданию в центре Дамаска. Дом находился в квартале Мезза, почти в одном километре от посольства Ирана в арабской республике.

 

#в стране и мире #сирия #Ближний Восток #Израиль #Иран #ввс израиля #провинция хомс #машиностроительный завод
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