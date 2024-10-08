Израиль ударил по многоэтажному зданию в центре Дамаска

ВВС Израиля нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Дамаске. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что удар был нанесен по зданию в квартале Мезза, которое находится менее чем в 1 км от посольства Ирана в Сирии. При этом не менее четырех человек погибли, также есть пострадавшие.

Сейчас район происшествия оцеплен полицейскими. На месте работают пожарные службы и спасатели.

Ранее премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала преемника секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, а также преемника его преемника. Израильский премьер отметил, что был нанесен существенный ущерб шиитскому движению.