МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израиль ударил по многоэтажному зданию в центре Дамаска

Удар был нанесен по жилому многоэтажному дому на западе Дамаска.
Игнат Далакян 2024-10-08 21:20:51
© Фото: Ammar Safarjalani imago stock&people Globallookpress

ВВС Израиля нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Дамаске. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что удар был нанесен по зданию в квартале Мезза, которое находится менее чем в 1 км от посольства Ирана в Сирии. При этом не менее четырех человек погибли, также есть пострадавшие.

Сейчас район происшествия оцеплен полицейскими. На месте работают пожарные службы и спасатели.

Ранее премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала преемника секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, а также преемника его преемника. Израильский премьер отметил, что был нанесен существенный ущерб шиитскому движению.

#в стране и мире #Израиль #Дамаск #ЦАХАЛ #удар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 