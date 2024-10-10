Не менее четырех человек пострадали при ударе ЦАХАЛ по заводу в Сирии

Не менее четырех человек пострадали в результате удара ВВС Израиля по городу Хесья в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
«Четыре человека ранены в результате израильской бомбардировки промышленного города Хесья», - пишет издание.
Как уточнило агентство SANA, атака ЦАХАЛ была направлена на машиностроительный завод в местной промзоне. Удар нанесли со стороны Северного Ливана около часа ночи. Завод получил повреждения.
Ранее стало известно, что Израиль нанес удар по иранскому машиностроительному заводу SABA, находящемуся в городе Хесья в Сирии. Предприятие атаковали с воздуха.
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