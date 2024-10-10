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Суд в Москве снял арест со счетов блогера Елены Блиновской

Ожидается, что около 97 миллионов будут направлены в счет погашения долга.
Игнат Далакян 2024-10-10 15:50:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Савеловский суд Москвы снял арест со счетов «королевы марафонов» Елены Блиновской. В ближайшее время средства на сумму около 97 миллионов рублей направят в счет погашения долга.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, «отмывании» 716 миллионов рублей и двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

Ранее Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. При этом «королева марафонов» отвергла обвинения в отмывании доходов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но из-за нарушения его условий блогера отправили в СИЗО. Позднее она подала заявление о банкротстве.

#в стране и мире #арест #налоги #долг #блогер #елена блиновская #королева марафонов
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