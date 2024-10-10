Суд в Москве снял арест со счетов блогера Елены Блиновской

Савеловский суд Москвы снял арест со счетов «королевы марафонов» Елены Блиновской. В ближайшее время средства на сумму около 97 миллионов рублей направят в счет погашения долга.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, «отмывании» 716 миллионов рублей и двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

Ранее Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. При этом «королева марафонов» отвергла обвинения в отмывании доходов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но из-за нарушения его условий блогера отправили в СИЗО. Позднее она подала заявление о банкротстве.