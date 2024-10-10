МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-34 нанес удар по боевикам и опорному пункту ВСУ в Курской области

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
2024-10-10 14:36:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области. Кадры с вылетом самолета публикует Министерство обороны РФ.

Удар наносился авиабомбами с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В ролике с разных ракурсов показаны самолет, полет, действия летчиков в кабине, сброс бомб. После того как разведка доложила об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

Отделившись от носителя, бомба с УМПК падает вниз, затем раскрываются крылья и боеприпас планирует к цели. Может сбрасываться на дистанции в десятки километров, что позволяет атаковать наземные объекты на относительно безопасном расстоянии.

Представляют особую опасность для противника, поскольку разрушают прочные укрепления и с трудом фиксируются средствами ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Курская область #МО РФ #УМПК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 