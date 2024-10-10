Су-34 нанес удар по боевикам и опорному пункту ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области. Кадры с вылетом самолета публикует Министерство обороны РФ.

Удар наносился авиабомбами с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В ролике с разных ракурсов показаны самолет, полет, действия летчиков в кабине, сброс бомб. После того как разведка доложила об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

Отделившись от носителя, бомба с УМПК падает вниз, затем раскрываются крылья и боеприпас планирует к цели. Может сбрасываться на дистанции в десятки километров, что позволяет атаковать наземные объекты на относительно безопасном расстоянии.

Представляют особую опасность для противника, поскольку разрушают прочные укрепления и с трудом фиксируются средствами ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.