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Су-34 разнес авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром.
2024-10-08 14:31:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар авиабомбами с установленными на них универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области. Кадры с вылетом самолета публикует Министерство обороны РФ.

В ролике показана подготовка самолета, взлет, сам полет с разных ракурсов, действия летчиков в кабине, сброс бомб и посадка. После того как разведка доложила об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

Бомба с УМПК отделяется от самолета и вначале свободно падает вниз, а затем на ней раскрывают крылья и боеприпас начинает планировать к цели. Может сбрасываться на дистанции в десятки километров. Это позволяет бомбардировщику атаковать наземные объекты на относительно безопасном расстоянии.

Авиабомбы разрушают особо прочные укрепления. С трудом фиксируются средствами ПВО и потому представляют для особую опасность для противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #су-34 #Курская область #ВСУ #МО РФ
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