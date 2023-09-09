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Избирательные участки в ДНР разгрузили для обеспечения безопасности жителей

Максим Крюков
03:16 09.09.2023
До основного дня выборов в Макеевке, к избирательному участку которой прикреплено почти две тысячи человек, прошло досрочное голосование.
Избирательные участки в ДНР разгрузили для обеспечения безопасности жителей
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Основная часть жителей Макеевки Донецкой Народной Республики пришла на избирательный участок в первый час после начала голосования, потом участок практически опустел. Это связано с тем, что члены УИК хорошо отработали на досрочном голосовании, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что такие меры предпринимались, чтобы в основной день выборов разгрузить избирательные участки для обеспечения безопасности граждан. Избирательный участок в городе большой, к нему прикреплены около двух тысяч человек.

«Волнение было огромное, потому что впервые мы в составе нашей огромной страны принимаем участие в выборах. Неимоверная гордость и вздох облегчения, что наконец-то мы - часть Российской Федерации. Мы - русский народ», - сказала избирательница в Макеевке.

Ранее Госдеп пригрозил санкциями тем, кто поддержит выборы в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Согласно заявлению госсекретаря США, ограничительные меры могут коснуться даже тех, кто выступит на выборах в качестве международных наблюдателей. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали вмешательством во внутренние дела государства угрозы Энтони Блинкена ввести рестрикции в отношении тех, кто окажет поддержку выборам в новых регионах России. В димиссии отметили, что жители народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор на референдуме на законных основаниях и не собираются «оглядываться» на мнение США в вопросе самоопределения как народа.

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