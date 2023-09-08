Госдеп США пригрозил санкциями тем, кто поддержит выборы в новых регионах России

Ограничительные меры могут коснуться даже тех, кто выступит на выборах в качестве международных наблюдателей, уточнил госсекретарь США.

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Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции в отношении лиц, которые выразят поддержку выборам, проводимым в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы напоминаем тем, кто может поддержать фиктивные выборы России на Украине, в том числе в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, с 8 по 10 сентября в большинстве субъектов Российской Федерации пройдут выборы. В единый день голосования намечены выборы высших должностных лиц в 21 регионе России и дополнительные выборы депутатов Государственной думы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в народных республиках Донбасса, Запорожье и Херсонщине.

С пятницы по воскресенье также пройдут выборы мэра Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в голосовании в онлайн-формате.