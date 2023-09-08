Посольство РФ в США ответило на заявление Блинкена о выборах в новых регионах

В посольстве считают попытки осудить тех, кто поддержит выборы в новых субъектах РФ, вмешательством во внутренние дела других государств.

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В посольстве России в США назвали вмешательством во внутренние дела государства угрозы госсекретаря США Энтони Блинкена ввести санкции в отношении тех, кто поддержит выборы в новых регионах России.

«Американские власти не расстаются с закоренелой привычкой вмешиваться во внутренние дела других стран. Считают себя вправе выносить рекомендации и делать предостережения по поводу проведения избирательных кампаний за рубежом», - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

В дипучреждении добавили, что жители Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Луганска сделали свой выбор на референдуме на законных основаниях и не собираются «оглядываться» на мнение Соединенных Штатов в вопросе самоопределения, как народа.

Напомним, накануне в США заявили о готовности наложить санкции и визовые рестрикции на тех, кто выразит поддержку выборам в новых субъектах России. По словам Блинкена, ограничения могут коснуться даже тех, кто выступит на выборах в качестве международных наблюдателей.