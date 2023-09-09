Глава Евросовета раскритиковал отправку бесплатного российского зерна в Африку

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Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал намерения России бесплатно поставить миллион тонн зерна в наиболее нуждающиеся африканские страны после того, как была приостановлена реализация черноморской инициативы. В пример он привел разработанные ЕС «коридоры солидарности», по которым вывозится украинское зерно, сообщает RT.

«Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что черноморская сделка позволила экспортировать 30 миллионов тонн в основном в самые незащищенные страны», - сказал Мишель.

При этом, по его словам, по «коридорам солидарности» якобы экспортировали 40 тонн украинского зерна.

Ранее лидеры G20 призвали к полному, своевременному и эффективному выполнению «зерновой сделки», в том числе и обеспечению поставок российских удобрений. Напомним, РФ вышла из нее 18 июля. Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова вернуться к инициативе при условии выполнения всех обязательств перед нашей стран.

Президент также отмечал, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению данных Западом обещаний. Но они, по его словам, ничего практически не сделали для нормальной работы сделки.