Путин заявил, что ООН искренне старалась выполнить условия зерновой сделки, но ничего не вышло
По мнению президента Путина, ООН искренне стремилась выполнить все те обещания по зерновой сделке, которые дали западные страны, однако ничего не вышло.
© Фото: Serguei Fomine Russian Look Global Look Press
Президент России Владимир Путин признал, что ООН искренне старалась выполнить условия зерновой сделки, однако так и не смогли сделать что-то для ее нормальной работы.
«Должен сказать, что искренне, я считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению данных Западом обещаний. Но ничего практически не сделали для нормальной работы сделки», - заявил президент на совещании с членами правительства.
На этом же совещании 19 июля Путин поручил выяснить причину пожара на крымском полигоне. Президент добавил, что нужно сделать все необходимое для помощи людям и обеспечения их безопасности.