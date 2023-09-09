Лидеры G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки

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Лидеры G20 призывают к полному, своевременному и эффективному выполнению «зерновой сделки», в том числе и обеспечению поставок российских удобрений. Об этом говорится в итоговой декларации саммита «двадцатки», проходящего в Нью-Дели.

«Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ-ООН и "черноморской инициативы", и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и с Украины», - говорится в декларации.

Напомним, Россия вышла из зерновой сделки с 18 июля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках инициативы при условии, что Запад выполнит все обязательства перед нашей стран. Речь идет в частности и о разрешении ввоза в РФ запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений.

Недавно Владимир Путин по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил, что Россия готова будет реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности.

«Нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства, и, как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами, они нас опять надули, опять ничего не сделали. Все, теперь мы говорим, мы не против этой сделки, мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания», - сказал президент РФ.

Также глава государства подчеркивал, что продовольственные коридоры зерновой сделки использовались в военных целях. Этого не должно быть.