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Роспотребнадзор начал расследование после 34 случаев отравления в Петербурге

Максим Крюков
02:24 09.09.2023
У тех, кто употреблял готовую кулинарную продукцию компании «Грин бокс», была выявлена острая кишечная инфекция.
Роспотребнадзор начал расследование после 34 случаев отравления в Петербурге
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили, что ведомство начало расследование после того, как у 34 жителей города выявили признаки отравления.

В Северной столице зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди тех, кто употреблял готовую кулинарную продукцию АО «Грин бокс» после доставки сервисом «Самокат», передает RT сообщение пресс-службы ведомства. В отношении вышеуказанных лиц были начаты санитарно-эпидемиологические расследования.

Так, в ходе проверки производственных помещений компании «Грин бокс» сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения установленных требований законодательства. С 8 сентября 2023 года деятельность организации временно запретили.

Ранее в Курской области 22-летняя девушка умерла после того, как съела шаурму в киоске на улице Гагарина в городе Льгов. В Роспотребнадзоре по региону сообщили, что число отравившихся шаурмой во Льгове выросло до 22. Как уточняется, у попавших в больницу зафиксировали токсикоинфекцию, причиной стал стафилококк.

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