В стране и мире Ларек с шаурмой, где отравились 22 человека, временно закрыли во Льгове Анна Назайкина У всех госпитализированных зафиксировали токсикоинфекцию, причиной стал стафилококк. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: В городе Льгов Курской области число отравившихся шаурмой выросло до 22. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее стало известно, что в результате отравления скончалась 22-летняя девушка. Все пострадавшие приобрели это восточное блюдо в павильоне «Шаурма на Гагарина». Сейчас заведение временно закрыто из-за запрета надзорного ведомства. Идут проверки. Как уточняется, у попавших в больницу зафиксировали токсикоинфекцию, причиной стал стафилококк. По факту смерти жительницы Льгова возбуждено уголовное дело. В минувшую среду, 6 сентября, девушка съела шаурму, впоследствии у нее ухудшилось самочувствие, она вызвала скорую. Врачи госпитализировали девушку, однако спасти ее медикам не удалось. Экспертное мнение и аналитика