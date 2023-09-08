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Ларек с шаурмой, где отравились 22 человека, временно закрыли во Льгове

Анна Назайкина
13:28 08.09.2023
У всех госпитализированных зафиксировали токсикоинфекцию, причиной стал стафилококк.
Ларек с шаурмой, где отравились 22 человека, временно закрыли во Льгове
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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В городе Льгов Курской области число отравившихся шаурмой выросло до 22. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в результате отравления скончалась 22-летняя девушка.

Все пострадавшие приобрели это восточное блюдо в павильоне «Шаурма на Гагарина». Сейчас заведение временно закрыто из-за запрета надзорного ведомства. Идут проверки.

Как уточняется, у попавших в больницу зафиксировали токсикоинфекцию, причиной стал стафилококк.

По факту смерти жительницы Льгова возбуждено уголовное дело. В минувшую среду, 6 сентября, девушка съела шаурму, впоследствии у нее ухудшилось самочувствие, она вызвала скорую. Врачи госпитализировали девушку, однако спасти ее медикам не удалось.

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