В Курской области 22-летняя девушка умерла после отравления шаурмой

За медицинской помощью обратились еще 9 человек.

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В Курской области 22-летняя девушка умерла после того, как купила шаурму в киоске на улице Гагарина в городе Льгов. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональный Следственный комитет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Изначально девушку доставили в районную больницу. Однако из-за ухудшения состояния ее госпитализировали в областной центр. Но и там врачи не смогли спасти пациентку.

Отмечается, что за медицинской помощью с аналогичными симптомами обратились еще 9 человек. Они тоже употребляли шаурму.

Напомним, недавно в Москве курами гриль и шаурмой отравились более 30 человек. В медучреждения попали 28 из них.

Ранее во Владимире более 100 человек отравились после употребления еды быстрого приготовления.