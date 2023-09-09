Путин утвердил порядок исполнения обязательств России по еврооблигациям

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о порядке исполнения долговых обязательств России по еврооблигациями перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно его указу, РФ может направить в свой центральный депозитарий заявление об открытии на имя зарубежного депозитария рублевого счета типа «И» без личного присутствия представителя. При этом бенефициарами счетов станут владельцы еврооблигаций.

Документ опубликован на портале правовых актов. В нем отмечается, что выплаты иностранным держателям осуществляются в рублях или валюте евробонда. Производиться они будут по курсу Банка России на 91-й день после даты очередного платежа.

Недавно кабинет министров РФ и Центробанк подготовили проект указа о разблокировании части иностранных замороженных активов с целью обмена на российские. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей. На сегодня заблокированы активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей.

Напомним, на днях в Министерстве финансов США сообщили, что суверенные активы России, заблокированные в рамках введенных санкций, оцениваются в 280 миллиардов долларов.