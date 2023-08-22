Кабмин планирует разблокировать часть зарубежных активов в обмен на российские

Для начала анонсировано разблокирование счетов на сумму порядка 100 млрд рублей.

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Кабмин и ЦБ РФ подготовили проект указа о разблокировании части иностранных замороженных активов с целью обмена на российские. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Еще одна задача по становлению доверия к финансовым рынкам - это помощь нашим гражданам, чьи активы заморожены в недружественных странах», - сказал Силуанов.

Он также добавил, что на первом этапе планируют разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей. На сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей.

На заседании также обсуждали современное состояние экономики РФ. Президент России Владимир Путин заявил о том, что страна вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности.