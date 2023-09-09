Зеленский сообщил об обещании Запада поставить Киеву больше ЗСУ Gepard
Президент Украины пообещал приложить все усилия для новых поставок средств ПВО, чтобы обеспечить физическую защиту объектов.
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press
Страны Запада пообещали Украине дополнительные зенитные самоходные установки Gepard для защиты энергетических объектов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, сообщает RT.
Зеленский пообещал приложить все усилия для новых поставок средств ПВО, чтобы обеспечить физическую защиту объектов.
Ранее сообщалось, что власти Германии предоставили Киеву очередной пакет военной помощи. В него, в частности, вошли 10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard.
Сообщалось также, что Берлин поставит Киеву еще 45 зенитных самоходных установок Gepard, а также системы ПВО IRIS-T. Предполагалось, что они поступят на Украину до конца года.