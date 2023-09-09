В стране и мире Зеленский сообщил об обещании Запада поставить Киеву больше ЗСУ Gepard Владимир Рубанов Президент Украины пообещал приложить все усилия для новых поставок средств ПВО, чтобы обеспечить физическую защиту объектов. © Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Страны Запада пообещали Украине дополнительные зенитные самоходные установки Gepard для защиты энергетических объектов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, сообщает RT. Зеленский пообещал приложить все усилия для новых поставок средств ПВО, чтобы обеспечить физическую защиту объектов. Ранее сообщалось, что власти Германии предоставили Киеву очередной пакет военной помощи. В него, в частности, вошли 10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard. Сообщалось также, что Берлин поставит Киеву еще 45 зенитных самоходных установок Gepard, а также системы ПВО IRIS-T. Предполагалось, что они поступят на Украину до конца года. Экспертное мнение и аналитика