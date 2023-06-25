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Военный эксперт Кнутов назвал малоэффективными на поле боя немецкие ЗСУ Gepard и ПВО IRIS-T

Марина Крижановская
04:46 25.06.2023
Говоря про IRIS-T, Кнутов отметил, что они эффективны в эшелонированной системе обороны, а не в количестве нескольких единиц, как намерены поставлять Украине власти Германии.
Военный эксперт Кнутов назвал малоэффективными на поле боя немецкие ЗСУ Gepard и ПВО IRIS-T
© Фото: Marcus Brandt dpa Globallookpress
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В Германии заявили, что поставят украинским войскам еще 45 зенитных самоходных установок Gepard, а также системы ПВО IRIS-T. Так, 15 зениток Gepard появятся на Украине в ближайшие недели, другие 30 - до конца нынешнего года. Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал намерение немецких властей.

Он обратил внимание, что большинство немцев, преимущественно жители восточных земель, не одобряют увеличение боевых действий на украинской территории «из-за оружейных траншей Берлина». Кнутов отметил, что планируемые к отправке Киеву ЗСУ Gepard - малоэффективны против современных воздушных средств и достаточно старые.

«Зенитные установки Gepard достаточно старые и малоэффективные для борьбы с современными воздушными средствами. Но в условиях нехватки ПВО на линии фронта Киев и этому будет рад. Данные зенитные пушки имеют противоосколочную и противопулевую броню. Их можно применять не только по воздушным, но и по наземным целям», - рассказал он в беседе с RT.

Также Юрий Кнутов указал на две вещи: высокую стоимость системы ПВО IRIS-T и готовность немецких властей одними из первых ее поставлять. Таким образом, по мнению эксперта, ФРГ еще больше вовлекается в военный конфликт на Украине.

«Но IRIS-T достаточно дорогостоящая, поэтому поставляется Берлином Киеву буквально поштучно. Однако стоит отметить, что эти средства ПВО предназначены для работы в эшелонированной системе обороны. Поэтому эффективность нескольких IRIS-T на поле боя незначительна, ведь это не войсковая система противовоздушной обороны, предназначенная для прикрытия войск непосредственно в зоне боевых действий», - подытожил Кнутов.

В середине июня немецкий концерн Rheinmetall заявил о сделке с властями Германии на поставку снарядов для Украины. Он намерен в ближайшие недели заключить с правительством ФРГ сделку на поставку боеприпасов на миллиарды евро и уже в июле передать Украине снаряды калибра 35 миллиметров для зенитных орудий Gepard.

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