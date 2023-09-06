Берлин передал Киеву более 10 тысяч снарядов для ЗСУ Gepard

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Берлин за прошедшую неделю поставил Киеву более 10 тысяч снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, 32 грузовых и четыре бронеавтомобиля. Об этом говорится в обновленном списке на сайте оборонного ведомства ФРГ. Кроме того, ВСУ получили мостоукладчик, тягачи, свыше 26 тысяч патронов калибра 40-мм и около девяти миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия и 20 тысяч тактических очков, пишет РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что уже ждет от Запада новых оружейных поставок. В частности, он намерен получить средства артиллерии и противовоздушной обороны, бронетехнику, ракеты и средства разминирования.

Россия неоднократно обращала внимание стран коллективного Запада на недопустимость поставок оружия в зону конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что любое вооружение для Киева станет законной целью для Вооруженных Сил Российской Федерации.