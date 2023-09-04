Зерновая сделка и украинский кризис: что обсудили Путин и Эрдоган в Сочи

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Сегодня в Сочи прошли переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча была насыщенной. Речь шла не только о зерновой сделке и украинском кризисе, но и о экономическом сотрудничестве. В широком формате переговоры длились полтора часа. Позже президенты продолжили общение за рабочим обедом, а потом провели пресс-конференцию.

На совещании в расширенном составе президент России очертил круг вопросов, которые планирует обсудить. Главное - то, что касается двусторонних отношений.

«Мы расширили возможности поставок сельхозпродукции турецких производителей на российский рынок, и здесь хороший очень объем и растет. В области металлургической промышленности развиваются отношения», - отметил Владимир Путин.

Еще одним немаловажным вопросом, который затронули президенты, является энергетическое сотрудничество. Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского президента за помощь в ликвидации последствий землетрясения и борьбе с лесными пожарами.

Сначала встреча проходила в расширенном составе. На полях переговоров с российской стороны присутствовали Сергей Шойгу, Эльвира Набиуллина, Александр Новак и Дмитрий Патрушев.

Глава российского военного ведомства сегодня принимал участие и в беседе с коллегой из Турции. Основные вопросы, которые обсуждали министры обороны, коснулись, в том числе, и безопасности на Ближнем Востоке.

«Тем много. Темы разные. Они подчеркивают те масштабы и объемы нашего сотрудничества, какие есть. Говорили про Сирию, говорили про зерновую сделку, говорили про Ливию, про Закавказье, Карабах. Все эти вопросы, естественно, на повестке дня, потому что все они носят довольно важный характер в наших отношениях», - отметил Сергей Шойгу.

Уже во время пресс-конференции Владимир Путин дал ответ на вопрос о продлении зерновой сделки.

«Нас попросили в третий раз продлить наше участие с обещанием исполнить данные нам обязательства, и, как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами, они нас опять надули, опять ничего не сделали. Все, теперь мы говорим, мы не против этой сделки, мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания», - сказал российский президент.

В большинстве вопросов, которые обсуждались в Сочи, мнения глав государств сходятся, в том числе, и о поведении Украины на международной арене. В ходе пресс-конференции Владимир Путин еще раз поблагодарил Реджеп Тайип Эрдогана за участие в налаживании мира.

«Что касается усилий президента Эрдогана по урегулированию кризиса вокруг Украины, то он всегда уделял этому и уделяет, и сегодня уделял большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз», - отметил Владимир Путин.

После окончания переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока никаких итоговых документов не подписано. Однако главы государств долгое время общались наедине. Вполне возможно, что нас еще ждут интересные заявления в будущем.

Напомним, в пятницу, 1 сентября, новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан нанес первый официальный визит в Москву, где встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. С главой турецкого МИДа также встретился Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства напомнил о готовности вернуться к Черноморской инициативе при выполнении условий российской стороны. По его словам, на практике реализовать это оказалось сложнее, чем выстраивать новые коридоры и наземные маршруты.