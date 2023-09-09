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За неделю ВС РФ нанесли 6 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

12:59 09.09.2023
В частности, удары наносились по объектам портовой инфраструктуры и базам подготовки диверсантов.
За неделю ВС РФ нанесли 6 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что целью были объекты радиотехнической разведки, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров и базы подготовки диверсантов и террористов запрещенного в РФ «Русского добровольческого корпуса»*.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. В результате удалось нарушить работу систем стратегической радиотехнической разведки и материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, которые действуют на Херсонском и Запорожском направлениях.

Также в брифинге Минобороны сообщается, что на Запорожском направлении в период со 2 по 9 сентября велись ожесточенные бои. В итоге 845 украинских военнослужащих были ликвидированы. Кроме того, российские военные уничтожили британский танк Challenger.

Кроме того, МО РФ сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать Крымский мост. Как заявили в ведомстве, корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера в южной части Керченского пролива.

«Русский добровольческий корпус»* - запрещенная в России террористическая организация.

Материал подготовили Иван Линдеманн и Николай Баранов.

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