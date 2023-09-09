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Корабли ЧФ уничтожили три украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост

12:54 09.09.2023
Также самолеты Морской авиации западнее полуострова Крым уничтожили четыре катера с украинскими десантниками.
Корабли ЧФ уничтожили три украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Корабли Черморфлота уничтожили три украинских катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это произошло в южной части Керченского пролива. Речь идет о безэкипажных полупогружных катерах.

Кроме того, самолеты Морской авиации на западе от полуострова уничтожили четыре вражеских катера.

Как уточняется, на борту находились до пятидесяти украинских военных из десантных групп сил специальных операций ВСУ.

Этой ночью в российском военном ведомстве сообщили о пресечении трех попыток ВСУ атаковать Крымский мост с помощью дронов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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