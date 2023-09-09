Российские военные за неделю отбили 39 атак ВСУ у Работино и Вербового

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Украинские вооруженные формирования 39 раз за минувшую неделю безуспешно бросали в бой своих штурмовиков у Работино и Вербового. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские военное пытаются прорвать оборону наших войск в районах этих двух населенных пунктов в Запорожской области.

«Противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины», - сказал он.

Благодаря самоотверженной работе российских бойцов все атаки врага удалось отразить, добавил Конашенков.

Он также заявил об уничтожении британского танка Challenger на Запорожском направлении во время ожесточенных боев.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.