В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

Российские военные за неделю отбили 39 атак ВСУ у Работино и Вербового

13:19 09.09.2023
Благодаря самоотверженной работе военнослужащих ВС РФ все атаки врага удалось отразить.
Российские военные за неделю отбили 39 атак ВСУ у Работино и Вербового
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Украинские вооруженные формирования 39 раз за минувшую неделю безуспешно бросали в бой своих штурмовиков у Работино и Вербового. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские военное пытаются прорвать оборону наших войск в районах этих двух населенных пунктов в Запорожской области.

«Противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины», - сказал он.

Благодаря самоотверженной работе российских бойцов все атаки врага удалось отразить, добавил Конашенков.

Он также заявил об уничтожении британского танка Challenger на Запорожском направлении во время ожесточенных боев.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:59 Армия
За неделю ВС РФ нанесли 6 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины
13:01 В стране и мире
Видео
Путин дистанционно проголосовал на выборах мэра Москвы
12:15 В стране и мире
Bloomberg: участники G20 согласовали упоминание Украины в совместном коммюнике
08:46 В стране и мире
Guardian: Гавайи хотят отделиться от США из-за пожаров
07:19 В стране и мире
Видео
Танкист Курбанов: за лето мое подразделение подбило свыше 50 единиц техники ВСУ
Популярное
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
В Москве учителя школы подозревают в распространении закладок с мефедроном
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Шольц показал, как теперь выглядит его лицо после травмы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.