Bloomberg: участники G20 согласовали упоминание Украины в совместном коммюнике

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Участники саммита «Группы двадцати» G20 в Нью-Дели пришли к компромиссу в отношении формулировки проведения спецоперации на Украине в итоговом совместном коммюнике. Об этом рассказали в Bloomberg со ссылкой на источники.

Говориться о России и Украине в документе будет примерно так же, как и в заявлении форума прошлого года, когда саммит проводился в Индонезии. В отличие от 2022 года в версии этого года не учтен вопрос санкций, по которому страны-участницы не могли быть к согласию.

В издании добавили, что лидерам клуба стран осталось окончательно утвердить согласованные положения. Представители государств уже обсудили вопросы климата и экономики.

Напомним, сегодня утром стало известно о трудностях прийти к согласию по поводу трактовки украинского вопроса в документе «Большой двадцатки», что обусловлено разнообразием и «разноплановостью» представителей на саммите.

В столице Индии Нью-Дели 9-11 сентября проходит саммит G20. Ранее сообщалось об отсутствии лидеров России и Китая на встрече, РФ представляет в Индии министр иностранных дел Сергей Лавров.