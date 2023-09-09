США заявили, что упоминание Украины и России в коммюнике G20 еще не согласовано

Вести обсуждение в рамках формата G20 труднее, чем на полях саммитов Группы 7 из-за более широкого и разнообразного круга участников.

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Участники саммита Группы двадцати (G20) еще не согласовали включение в совместное коммюнике украинского вопроса по итогам проведения встречи в Нью-Дели, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на брифинге для журналистов.

«Не хочу забегать вперед продолжающихся обсуждений по существу всего этого, но скажу, что это всегда более сложный формат, чем, например, Группа семи», - приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что саммит G20 представляет собой более «разноплановую» площадку для обсуждения с более разнообразным кругом участников, чем G7, поэтому нельзя точно сказать, будет ли документ включать формулировки об Украине. Представители мировых стран на саммите не всегда имеют схожие позиции, в том числе по поводу международных проблем.

Совместное итоговое коммюнике все еще находится на стадии обсуждения. По словам Файнера, добавить вопрос по Украине будет «труднее».

Напомним, саммит «Большой двадцатки» проходит в Нью-Дели 9-10 сентября, на нем не будут присутствовать лидеры России и Китая. Ранее сообщалось, что страны G20 выработали единый подход по украинскому вопросу, им еще предстоит прийти к решению насчет компромисса с Россией.