В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: Россия разделяет скорбь народа Марокко после землетрясения

Анна Назайкина
10:46 09.09.2023
Ранее стало известно, что стихийное бедствие унесло жизни 632 человек.
Путин: Россия разделяет скорбь народа Марокко после землетрясения
© Фото: SNRT
Читайте нас на:

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнованию королю Марокко Мухаммеду VI в связи со страшным землетрясением.
Напомним, по последним данным, землетрясение унесло жизни 632 человек, еще 329 пострадали.

«В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также президент России попросил передать слова поддержки родным и близким жертв землетрясения, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен момент обрушения домов в результате стихийного бедствия.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.