Путин: Россия разделяет скорбь народа Марокко после землетрясения
Ранее стало известно, что стихийное бедствие унесло жизни 632 человек.
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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнованию королю Марокко Мухаммеду VI в связи со страшным землетрясением.
Напомним, по последним данным, землетрясение унесло жизни 632 человек, еще 329 пострадали.
«В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также президент России попросил передать слова поддержки родным и близким жертв землетрясения, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим.
Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен момент обрушения домов в результате стихийного бедствия.