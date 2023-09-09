В стране и мире Путин: Россия разделяет скорбь народа Марокко после землетрясения Анна Назайкина Ранее стало известно, что стихийное бедствие унесло жизни 632 человек. © Фото: SNRT Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнованию королю Марокко Мухаммеду VI в связи со страшным землетрясением.

Напомним, по последним данным, землетрясение унесло жизни 632 человек, еще 329 пострадали. «В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Также президент России попросил передать слова поддержки родным и близким жертв землетрясения, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим. Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен момент обрушения домов в результате стихийного бедствия. Экспертное мнение и аналитика