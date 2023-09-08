Reuters: в SWIFT готовы подключить к своей системе «дочку» российского банка

Это могут сделать для осуществления транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями.

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В SWIFT готовы в течение 30 дней подключить к собственной системе платежей «дочку» одного из российских банков для осуществления транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Отмечается, что при таком варианте дочерняя компания получит доступ к обмену сообщениями с глобальными банками по SWIFT. Эти же сообщения она сможет передавать по Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) и тогда фактически станет посредником между глобальными финансовыми институтами.

«SWIFT уже подтвердил, что ускоренный процесс подачи заявки возможен, что позволит получить эффективный доступ в течение 30 дней», — цитирует Reuters слова Антониу Гутерриша.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявлял, что зерновая сделка может быть возобновлена лишь в случае выполнения условий, которые поставлены российской стороной. Среди них есть и подключение к международной межбанковской системе SWIFT.

Напомним, недавно Владимир Путин заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом президент заявил после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что выход нашей страны из соглашения не отразился на глобальных продовольственных рынках. По словам Владимира Путина, цены на зерновые снижаются, а недостатка в продовольствии нет.