Путин: РФ реанимирует зерновую сделку, как будут выполнены все договоренности

По словам президента, выход России из соглашения не отразился на глобальных продовольственных рынках.

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Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Об этом президент Владимир Путин заявил по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский президент также отметил, что выход нашей страны из зерновой сделки не отразился на глобальных продовольственных рынках. По словам Владимира Путина, цены на зерновые снижаются, а недостатка в продовольствии нет.

Напомним, переговоры российского и турецкого лидеров прошли сегодня в Сочи. Президенты обсудили вопросы энергетики и экономики, а также украинский кризис.