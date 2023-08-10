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Замглавы МИД РФ Галузин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке

Максим Крюков
08:29 10.08.2023
Михаил Галузин отметил, что Москва будет готова рассмотреть возможности реанимирования черноморской инициативы после выполнения всех условий и только при соответствии договоренности заявленным гуманитарным целям.
Замглавы МИД РФ Галузин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке
© Фото: Иван Родионов, РИА Новости
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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что зерновая сделка может быть возобновлена только в случае выполнения тех условий, которые были поставлены российской стороной.

По его словам, Запад должен переподключить Россельхозбанк к международной межбанковской системе SWIFT, возобновить поставки запчастей, а также наладить транспортную логистику и страхование. Дипломат также отметил, что должен быть восстановлен доступ компаний из РФ к своим зарубежным активам, уточнив, что речь об аммиакопроводе «Тольятти - Одесса», который был подорван Киевом 5 июня этого года, уже не идет.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва будет готова рассмотреть возможности реанимирования черноморской инициативы после выполнения перечисленных пунктов и только при соответствии договоренности заявленным гуманитарным целям. Он напомнил, что одной из причин решения России выйти из зерновой сделки стало использование киевским режимом морского гуманитарного коридора в военных целях, в том числе террористические атаки на Севастополь и Крымский мост, а также диверсии в отношении российских военных кораблей и гражданских судов.

«Такие действия противоречат духу и букве договоренности, которая, как известно, достигалась для обеспечения безопасности судоходства в Черном море», - сказал Галузин в интервью ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку. Глава государства отметил, что РФ не против самой инициативы, особенно с учетом ее значения для глобального рынка продовольствия. Поэтому, по словам российского лидера, Москва рассматривает возможность вернуться в сделку, однако для этого условия, оговоренные ранее, должны быть выполнены в полном объеме.

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