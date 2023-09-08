Путин открыл новый участок трассы от Москвы до Арзамаса

Российский президент вышел на связь со строителями по видеосвязи.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня президент Владимир Путин в ходе визита в Нижегородскую область запустил движение по новому участку трассы М-12 «Восток» протяженностью 308 километров. Дорога связала Москву с Арзамасом. Глава государства вышел на связь со строителями по видеосвязи.

В торжественной церемонии также приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта России Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отметим, в прошлом году запустили движения по 107 километрам трассы во Владимирской и в Московской областях. Теперь же протяженность дороги от Москвы до Арзамаса равна 415 километрам.

Напомним, в конце августа этого года российский лидер Владимир Путин открыл движение по Высокогорскому автомобильному мосту. Сооружение является самым северным мостом и проходит через Енисей в Красноярском крае.

Ранее российский президент и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по МЦД-3. Глава государства дал разрешение на движение первых двух поездов на этом диаметре.