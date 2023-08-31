Путин дал старт движению по самому северному мосту через Енисей

Глава государства провел совещание по развитию Красноярского края, где дал старт движению по автомобильному мосту через Енисей.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл движение по Высокогорскому автомобильному мосту. Сооружение является самым северным мостом и проходит через Енисей в Красноярском крае.

В ходе совещания по развитию региона у главы государства попросили разрешения на движение по мосту через реку Енисей.

«Разрешаю!» - ответил Владимир Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по МЦД-3. Глава государства дал разрешение на движение первых двух поездов на этом диаметре.