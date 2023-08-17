Путин и Собянин дали старт движению по МЦД-3

Российский лидер дал разрешение на пуск первых двух поездов на диаметре.

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыли движение третьего Московского центрального диаметра. Железная дорога будет соединять Раменское и Зеленоград. Церемония прошла в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» в Манеже.

В ходе церемонии президент Путин дал разрешение машинистам двух поездов начать движение с двух противоположных концов диаметра. Сергей Собяни также рассказал российскому лидеру о дальнейших планах развития столичной транспортной системы.

МЦД-3 состоит за 38 станций, позже будут открыты еще три. Длина железной дороги составляет 85 километров. Диаметр соединяется со столичным метро, МЦК и другими диаметрами.

Ранее Сергей Собянин заявил, что МЦД-4, как и МЦД-3 будет запущен в 2023 году. Он подчеркнул, что данный проект соединяет все вокзалы Москвы, за исключением Павелецкого.