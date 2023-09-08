МО РФ: силы ПВО сбили в Белгородской области украинский БПЛА

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня около 3 часов дня пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что БПЛА уничтожили в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.

Напомним, накануне вечером над Брянском перехватили два беспилотника самолетного типа. Один уничтожили в воздухе.

До этого было еще несколько сообщений об атаках на Брянскую область. Один из БПЛА упал возле вокзала «Брянск I».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.