Богомаз: в Брянске возле железнодорожного вокзала упал БПЛА
Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
© Фото: Vladimir Gorovykh, Russian Look, Global Look Press
В районе железнодорожного полотна вокзала «Брянск I» упал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз.
По словам главы региона, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения дрона никто не пострадал. Разрушений нет.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - отметил губернатор.
Напомним, сегодня утром в Брянской области уже перехватили один беспилотник.