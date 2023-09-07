В стране и мире Богомаз: в Брянске возле железнодорожного вокзала упал БПЛА Сергей Лебедев Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. © Фото: Vladimir Gorovykh, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: В районе железнодорожного полотна вокзала «Брянск I» упал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз. По словам главы региона, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения дрона никто не пострадал. Разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», - отметил губернатор. Напомним, сегодня утром в Брянской области уже перехватили один беспилотник. Экспертное мнение и аналитика