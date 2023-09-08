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Боррель заявил, что Грузии надо выполнить 9 условий, чтобы стать кандидатом в ЕС

Сергей Лебедев
14:54 08.09.2023
Глава дипломатии Евросоюза заявил, что выполнены три условия из 12.
Боррель заявил, что Грузии надо выполнить 9 условий, чтобы стать кандидатом в ЕС
© Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Грузия должна выполнить еще девять из 12 условий, чтобы получить статус государства-кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в Тбилиси с двухдневным визитом. По его словам, время на это еще есть.

Главными задачами он назвал борьбу с олигархией, реформу судебной и избирательной систем, деполяризацию политической жизни, плюрализм в медиа и соблюдение прав человека.

«На июнь вы реализовали три. Остается реализовать еще девять. Еще есть время сделать это», - цитирует РИА Новости слова Жозепа Борреля.

Напомним, в мае тбилисский мэр Каха Каладзе заявил, что невыдача Грузии статуса кандидата в члены ЕС - политическое решение. По его словам, в Европе недовольны тем, что страна не присоединяется к антироссийским санкциям и не открывает второй фронт.

Каха Каладзе отметил, что Грузия сейчас выполняет все рекомендации Евросоюза. Решение о присвоении статуса кандидата не зависит от правительства страны.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия не допустит открытия второго фронта для Украины. 

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