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Невыдача Грузии статуса кандидата в члены ЕС была политическим решением. Об этом заявил тбилисский мэр Каха Каладзе, сообщает «360». По его словам, в Европе недовольны тем, что страна не присоединяется к антироссийским санкциям и не открывает «второй фронт».

Каладзе заявил, что Грузия выполняет все рекомендации Евросоюза. Решение о присвоении статуса кандидата не зависит от правительства страны.

Напомним, недавно грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия не допустит открытия второго фронта для Украины. Ранее в стране прошли массовые протесты из-за законопроекта об иностранных агентах.

Экс-министр госбезопасногсти Грузии считает, что протесты являются попыткой США «воспитать правительство страны», отказавшееся открыть второй фронт против России в Абхазии и Южной Осетии.