Гарибашвили развеял иллюзии и ожидания приехавших с Украины людей о возможном втором фронте для Украины. Он также призвал их не поддаваться на грязные провокации.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия второго фронта для Украины. Об этом он сообщил в интервью телекомпании «Имеди».

«Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним — пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдет. Государство сегодня находится на высшем уровне… до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено», — сказал он.

Премьер также пожелал всем бойцам на Украине вернуться в семьи здоровыми и призвал их не реагировать на «грязные провокации», поскольку в правительстве знают «намного больше, чем они себе могут представить».

Ранее в Грузии начались массовые протесты из-за рассмотрения законопроекта об иностранных агентах. Законопроект почти сразу отозвали из парламента, однако оппозиция снова вышла на улицы - теперь уже с требованием отставки правительства.

Экс-министр госбезопасногсти Грузии считает, что протесты являются попыткой США «воспитать правительство страны», отказавшееся открыть второй фронт против России в Абхазии и Южной Осетии через своего посла.