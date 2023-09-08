МО РФ: отражены пять атак ВСУ в районе Вербового в Запорожской области

За сутки на Запорожском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.

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Российские военные отразили пять атак украинских штурмгрупп в районе Вербового в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области», - говорится в сообщении.

Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 40 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, двух БМП, трех автомобилей, двух американских буксируемых гаубиц М777, британской буксируемой самодвижущейся гаубицы FH-70, советских буксируемых гаубиц «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Также уничтожены САУ «Акация», боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD». В районе Трудового в Запорожской области неприятель недосчитался радиолокационной станции обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

В новой сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах наших войск на Купянском направлении - там бойцы «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Кроме того, отражены три атаки киевских формирований в районе Новоегоровки. Потери врага в живой силе составили около сотни человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.