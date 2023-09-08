Минобороны: ВС РФ улучшили положение на Купянском направлении

Также российские военные отразили три атаки противника в районе Новоегоровки.

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В Министерстве обороны РФ сообщили об улучшении положения по переднему краю на Купянском направлении.

«Подразделения "Западной" группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области», - говорится в сообщении.

На Купянском направлении суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 100 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, американская буксируемая гаубица М777 и советская САУ «Гвоздика».

Также оборонное ведомство сообщило об отражении пяти украинских атак в районе Вербового. Суточные потери противника на Запорожском направлении составили до 40 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.