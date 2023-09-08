Сгоревший склад Ozon в Истре восстановили за 3,7 млрд рублей

Сгоревшие второй и третий блоки склада были полностью приведены в порядок.

© Фото: Russian Emergencies Ministry, Global Look Press

По сообщению пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, в Истре завершили восстановление сгоревших частей склада маркетплейса Ozon.

«Инвестиции застройщика в восстановление объекта составили 3,7 млрд рублей. На предприятии появится более 5 000 рабочих мест», - сказали в пресс-службе.

Были заново отстроены второй и третий блоки промышленно-логистического комплекса организации, первый блок не пострадал в результате пожара. Запуск работы восстановленных помещений планируется осуществить до конца октября.

Напомним, летом 2022 года в подмосковной Истре сгорел склад маркетплейса Ozon, площадь возгорания достигала 55 тысяч квадратных метров. Потушить его удалось только спустя пять дней, в локализации пожара были задействованы два вертолета Ка-32, тем не менее здание почти полностью было уничтожено.

В августе этого года также сообщали о возгорании склада Ozon в подмосковном Подольске. Для тушения пожара понадобилось 90 человек и 30 единиц техники.