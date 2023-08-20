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Склад Ozon горит на площади 375 «квадратов» в подмосковном Подольске

Вероника Волосунова
11:17 20.08.2023
Площадь пожара на складе Ozon в Подольске увеличилась до 375 квадратных метров.
Склад Ozon горит на площади 375 «квадратов» в подмосковном Подольске
© Фото: МЧС РФ
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В Подольске горит склад Ozon, площадь пожара составила 375 «квадратов». Об этом сообщили в МЧС РФ.

Отмечается, что горит продукция в коробках на стеллажах. Сообщение о возгорании в ГУ МЧС по Московской области поступило в 8:39. Сотрудников эвакуировали. Возгорание произошло на 6 этаже.

При тушении задействованы более 90 человек и 30 единиц техники.

Ранее мощный пожар произошел на складе Ozon в подмосковной Истре. Площадь возгорания составила более 55 тысяч «квадратов». Потушить его удалось только спустя пять дней. В результате склад полностью уничтожен. Помимо пожарной техники в тушении были задействованы два вертолета Ка-32 - они сделали 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн.

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